Sankt Augustin Die Brandsanierung im Steyler Missionshaus verzögert sich

Ein Defekt in einem Kühlschrank im dritten Obergeschoss des Augustinus-Baus der Steyler-Missionare in Sankt Augustin hatte am Abend des 15. Novembers 2023 gegen 19.30 Uhr einen Brand ausgelöst. Die Flammen breiteten sich rasch im südlichen Trakt des Missionshauses im Dachgeschoss aus und drohten, auf die angrenzende Klosterkirche überzugreifen. Insgesamt 250 Einsatzkräften der Feuerwehren aus Sankt Augustin, Troisdorf, Siegburg, Lohmar, Niederkassel, Eitorf, Königswinter und der Werksfeuerwehr von Shell gingen mit einer Drehleiter und einem Teleskopmast über das Dach hinaus gegen die Flammen vor und löschten zeitgleich aus dem Gebäudeinneren und von einer Balustrade aus – und verhinderten so ein Übergreifen des Feuers verhindern. Mit einem Grillfest bedankten sich die Steyler Missionare am Freitag bei allen Rettungskräften und den Feuerwehren für deren schnellen und gefährlichen Einsatz.