Ortsentwicklung in Sankt Augustin : Bürger entscheiden mit über das Hangelar der Zukunft

Der Ortskern von Hangelar soll ein Entwicklungskonzept bekommen. Foto: Scarlet Schmitz

Sankt Augustin Wie soll Hangelar in Zukunft aussehen? Diese Frage will die Kommunalpolitik in Sankt Augustin nicht allein entscheiden – auch die Hangelarerinnen und Hangelarer können ihre Ideen zur Entwicklung des Ortes beisteuern.