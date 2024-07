Wissenschaftspark BUND klagt gegen Butterberg-Pläne in Sankt Augustin

Wenn es nach dem BUND geht, wird auf dem Butterberg, wo sich das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) ansiedeln will, vorerst nicht gebaut. Aus Sicht der Naturschützer entsprechen die Flächen für den Artenschutz, die die Stadt im Rahmen der Planung als Ausgleich ausgewiesen hat, nicht den gesetzlichen Vorgaben. Deshalb hat der Verein für Umwelt und Naturschutz vor dem Oberverwaltungsgericht Münster Klage gegen den am 18. April beschlossenen Bebauungsplan eingereicht. Dabei bezieht er sich auf die Stellungnahme, die er bereits in den Bürgerbeteiligungsverfahren vorgebracht hatte. „Es geht uns nicht darum, dass dort grundsätzlich nicht gebaut werden soll“, sagt Achim Baumgartner, Sprecher der Kreisgruppe Rhein-Sieg des BUND NRW. Vielmehr müssen für die Baumaßnahmen, die dort entstehen, angemessene Ausgleichsflächen geschaffen werden. „Für diese Ausgleichsflächen gibt es fachliche Standards des Landes, die nicht unterschritten werden dürfen“, so Baumgartner.