Brand in Sankt Augustin Dachstuhl von Mehrparteienhaus stand in Flammen

Alarmiert wurde die Einsatzstelle um 5 Uhr morgens, so der Sprecher. Als die Rettungskräfte am Einsatzort in einem Wohngebiet eintrafen, habe der Dachstuhl des Mehrparteienhauses vollständig gebrannt. Die Löscheinheiten sollen das Feuer mittlerweile im Griff haben, bekämpften noch einzelne Glutnester. Auswirkungen auf den Verkehr hat der Brand nicht, weil die Einsatzstelle in einer Sackgasse liegen soll.