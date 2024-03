Naturschutz auf dem Acker in Sankt Augustin Darum blühen in diesem Jahr an der Ankerstraße keine Blumen

Fey ist der Ansicht, der neue Pächter habe die Fläche an der Ankerstraße bekommen, weil die Stadt ihm andere Flächen an den Siegniederungen und am Butterberg aufkündigen musste. Dabei habe Fey ein wesentlich höheres Angebot für die Fläche abgegeben. Die Verwaltung widerspricht: Zwischen den Ackerflächen, die die Stadt in der Grünen Mitte für vorgezogene Artenschutzmaßnahmen in Anspruch genommen habe und der Verpachtung an der Ankerstraße bestehe kein Zusammenhang. „Einer der betroffenen Landwirte hat auf Verlangen der Miteigentümer den Pachtvertrag für die Flächen an der Ankerstraße erhalten“, so Bungarten. Die Stadt Sankt Augustin habe keine Präferenzen für einen bestimmten Pächter gehabt.