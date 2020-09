Zeugen gesucht : Dieb stiehlt Motorroller von Zeitungszusteller in Sankt Augustin

Am Dienstag wurde ein 53-jähriger Zeitungszusteller bestohlen. (Symbolbild) Foto: Monika Skolimowska/Symbolbild

Sankt Augustin Am Dienstag wurde der Motorroller eines Zeitungszustellers in Sankt Augustin gestohlen. Das Opfer folgte dem Dieb, konnte ihn aber nicht stellen.



Von Jana Henseler

Am Dienstagmorgen wurde der blaue Piaggio Motorroller eines 53-jährigen Zeitungszustellers in der Schiffstraße in Sankt Augustin gestohlen.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatte der Zusteller den Roller um kurz vor 6 Uhr mit laufendem Motor in Höhe der Häuser 18 bis 20 auf dem Gehweg abgestellt und entfernte sich nur wenige Meter um die Zeitungen zu verteilen.

Er hörte den Motor des Rollers aufheulen und sah wie ein Mann mit diesem in Richtung der Dammstraße davonfuhr. Als der 53-Jährige an die Stelle zurückkehrte, an der er seinen Roller abgestellt hatte, fand er dort ein Mountainbike.

Mit Fahrrad fuhr er hinter dem Dieb her. Dieser fuhr um eine geschlossene Schranke der Linie 66 herum und flüchtete in Richtung der Mendener Straße. Der Zusteller rief die Polizei.