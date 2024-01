Bauprojekte in Sankt Augustin Diese Wohngebiete entstehen in den nächsten Jahren

Ganze 59.000 Menschen sollen im Jahr 2025 in Sankt Augustin wohnen. Das ist die Bevölkerungszielprognose der Stadt. „Alle Projekte sind darauf ausgerichtet, diesen Wert zu erreichen“, sagt der Technische Beigeordnete Rainer Gleß. Nach aktueller Bewegungsstatistik liege die Einwohnerzahl von Sankt Augustin momentan bei rund 58.000. Um Wohnraum für diese und neue Einwohner zu schaffen, sind für die kommenden Jahre eine Reihe von Wohngebieten geplant. Sie werden in der Stadt zunächst für 500 zusätzliche Wohnungen sorgen und sich voraussichtlich in den kommenden zwei bis sechs Jahren realisieren lassen. „Je nach konjunktureller Lage – die Investoren sind aktuell zurückhaltend“, so Gleß. Das erschwere die Prognose, wann die Projekte tatsächlich realisiert werden.