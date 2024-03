Digitalisierung an Schulen Fast jeder Schüler in Sankt Augustin hat ein Tablet

In diesem Jahr soll dieser Weg fortgesetzt werden: Die Vollausstattung mit digitalen Tafeln, wie sie beispielsweise an der Hans-Christian-Andersen-Schule in Sankt Augustin-Ort schon vorhanden ist, soll in diesem Jahr zum Standard an allen acht Grundschulen und der Förderschule werden. An den fünf weiterführenden Schulen soll die Präsentationstechnik weiter ergänzt und zum Standard gemacht werden. Ein Nadelöhr an vielen Schulen bleibt jedoch die Breitbandversorgung. Bei diesem Thema ist die Stadt Sankt Augustin auf die Zusammenarbeit mit externen Partnern angewiesen. Das Ziel sei die schnellstmögliche Bereitstellung von Glasfaseranschlüssen an allen Schulstandorten, so die Stadt.