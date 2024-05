Eiserne Hochzeit in Sankt Augustin An Weiberfastnacht hat es bei Helene und Klaus gefunkt

Helene wurde im Juni 1933 in Bonn-Beuel geboren und wohnte mit ihrer Familie in Schwarzrheindorf. Nach der Volksschule arbeitete sie als Kindermädchen, da sie 1946 keine Lehrstelle fand. Anschließend wechselte sie zu einem Bonner Herrenbekleidungsgeschäft, dann in eine Möbelfabrik, bis sie ab 1949 als Emailleurin tätig wurde. In einem Unternehmen, das Orden, Plaketten und Medaillen herstellte, trug sie Emaille auf metallene Gegenstände auf und brannte es ein. Klaus Fritsche kam im November 1935 in Reichenau, Sachsen, zur Welt und machte nach der Schule eine Lehre zum Maschinenschlosser, arbeitete dann in einem Kfz-Betrieb. 1954 beschloss er, die damalige DDR zu verlassen, gelangte per Flugzeug von Berlin nach Frankfurt, dann erst ins Notaufnahmelager für Flüchtlinge aus der DDR in Gießen und schließlich in ein Lager im Rhein-Sieg-Kreis. Dort wurden Fachkräfte gesucht und er bekam eine Anstellung in der metallverarbeitenden Firma, wo Helene arbeitete.