Im historischen Lindenhof Eierkuchen-Manufaktur in Sankt Augustin schließt

Robert Dohmen hat einen Entschluss gefasst, der ihn sehr belastet: Zum 30. Dezember schließt er die Eierkuchen-Manufaktur im historischen Lindenhof in Sankt Augustin für immer. „Die Gäste sind so traurig und uns geht es nicht anders“, erzählt er. Die Anteilnahme seiner Stammgäste berührt ihn. Viele von ihnen hätten ihm auch über die schwierige Pandemie-Zeit die Treue gehalten, sagt er. Erst 2019 eröffnete er das Lokal. Bis heute sei es ihm aber nicht gelungen, finanziell über die Runden zu kommen und das Lokal zu halten, so der Gastronom.