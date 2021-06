Polizisten in Sankt Augustin verletzt : Einbrecher geht mit Besenstiel auf Polizisten los

Sankt Augustin Ein Einbrecher in Sankt Augustin hat sich massiv gegen seine Festnahme gewehrt und dabei einen Besenstiel benutzt. Auch als er auf der Polizeiwache war, verhielt er sich weiterhin aggressiv. Mehrere Beamte wurden leicht verletzt.

Ein 36-jähriger Einbrecher hat sich in Sankt Augustin massiv gegen seine Festnahme gewehrt und dabei Polizisten mit einem Besenstiel angegriffen. Mehrere Beamte verletzten sich bei dem Einsatz leicht, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der Mann schlich sich laut Zeugen am Montag durch Gärten von Wohnhäusern in den Straßen Im Bungert, Am Steinmorgen und der Birlinghovener Straße.