Vorfall in Sankt Augustin : Einbrecher schlägt Supermarktbesitzer nieder

Sankt Augustin Der Besitzer eines Supermarktes in Sankt Augustin ist von einem Einbrecher zu Boden geschlagen worden. Anschließend trat der Täter noch mehrmals auf den Mann ein. Die Polizei ermittelt.

Ein Einbrecher ist in der Nacht zu Dienstag in Sankt Augustin von dem Besitzer eines Supermarktes überrascht worden und hat diesen daraufhin niedergeschlagen. Die Polizei ermittelt nun gegen einen 21-Jährigen. Wie die Polizei mitteilte, hielt sich der 42-jährige Besitzer des Marktes an der Straße Am Engelsgraben in einem Nebenraum auf, als er gegen 2 Uhr ein klirrendes Geräusch hörte.