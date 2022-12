Auf der Suche nach Beute : Einbrecher lassen in Hangelar Gebiss am Tatort zurück

Symbolbild. Foto: dpa/Silas Stein

Sankt Augustin Am Donnerstag sind Unbekannte in ein Haus in Hangelar eingebrochen. Dabei machten die Täter zwar reiche Beute, hinterließen aber auch ein Gebiss und weitere eindeutige Spuren.



Unbekannte sind am Donnerstag in das Haus eines Ehepaars in Sankt Augustin-Hangelar eingebrochen und haben eindeutige Spuren hinterlassen - ein Gebiss und einen Schuhabdruck. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hebelten die Einbrecher am Donnerstag die Terrassentür des Hauses auf und durchwühlten es, als das Paar auf einem Spaziergang war.

Auf der Suche nach Beute versuchten die Täter auch einen Wandtresor mit einer Spitzhacke aus dem Schuppen des Ehepaars aufzubrechen. Da dies nicht gelang, ließen die Unbekannten die Hacke in der Wand neben dem geschlossenen Tresor stecken.

Nachdem die Bewohner zurückgekehrt waren, alarmierten sie die Polizei. Die fand in der Nähe des Tresors eine Zahnprothese, die nicht dem Paar gehört. Neben dem Gebiss wurden auch DNA-Spuren und ein Schuhabdruck entdeckt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wurden Armbanduhren, Schmuck und Bargeld geklaut. Den Schaden schätzen die Behörden auf einen fünfstelligen Betrag. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Wer Hinweise zu Tat oder Tätern geben kann, wir gebeten, sich bei der Polizei unter 02241 / 541-3321 zu melden.

(dpa/ga)