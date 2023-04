Einbruch in Sankt Augustin 74-Jährige vertreibt Einbrecher aus ihrem Schlafzimmer

Am Samstag hat eine74-Jährige in Sankt Augustin einen Einbrecher aus ihrer Wohnung vertrieben. Die Frau bewohnt eine Erdgeschosswohnung im Zedernweg im Ortsteil Niederpleis und bemerkte zunächst am frühen Abend zwei verdächtig wirkende Personen, die sich auf einem Spielplatz hinter dem Mehrfamilienhaus aufhielten. Als die Seniorin etwa zehn Minuten später in ihrer Wohnung saß, hörte sie ein verdächtiges Geräusch aus ihrem Schlafzimmer, dessen Fenster zum Lüften nur angelehnt war.