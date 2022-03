Vorübergehende Schließung in Sankt Augustin : Legendäre Eisdiele Sabatella bekommt neue Besitzer

Die Familie Sabatella übergibt ihr Eisgeschäft in Sankt Augustin Hangelar an einen neuen Besitzer. (Symbolbild) Foto: dpa/David-Wolfgang Ebener

Sankt Augustin Mehr als 25 Jahre hatten sie ihr Geschäft auf der Kölnstraße in Hangelar. In Zukunft will die Familie Sabatella dort kein Eis mehr verkaufen. Die Eisdiele wird aber nicht geschlossen: Demnächst soll sie einen neuen Besitzer bekommen.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Andrea Ziech

Sabatella schließt – die Nachricht bewegt alle Ortsgruppen in Sankt Augustin der sozialen Medien. Die Eisdiele in der Kölnstraße in Hangelar hat einen Fanclub, der weit über die Grenzen von Hangelar und Sankt Augustin hinausgeht. Das Eis der Familie Sabatella gilt als das beste im Rhein-Sieg-Kreis und ist auch schon lange kein Geheimtipp mehr.

Das zeigen die langen Schlangen von Eishungrigen, die sich an schönen Sommertagen oder einfach zum Beginn der Eis-Saison über die Kölnstraße ziehen. Der Saisonbeginn wird sich in diesem Jahr etwas nach hinten verschieben – und ist von dem Wermutstropfen begleitet, dass das Eis dort nicht mehr aus der Werkstatt der Sabatellas kommt.