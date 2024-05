Eltern kritisieren höhere OGS-Beiträge in Sankt Augustin „Was haben Sie gegen Familien mit Kindern?“

Sankt Augustin · Viele Eltern in Sankt Augustin sind sauer: Je nach Einkommensstufe müssen sie für die Betreuung ihrer Kinder in der OGS deutlich tiefer in die Tasche greifen. Eine Familie hat nun Widerspruch gegen die Beitragserhöhung eingelegt.

03.05.2024 , 18:00 Uhr

Mit der neuen Satzung erhöhen sich für viele Eltern die OGS-Beiträge. Foto: Meike Böschemeyer