Paar aus Sankt Augustin erzählt von stiller Geburt „In tiefer Trauer und trotzdem ganz stolze Eltern“

Und plötzlich steht die Welt still. Es war der errechnete Geburtstermin, an dem Josefines Herz aufhörte zu schlagen. Am Morgen waren Denis Waldästl und seine Frau noch voller Vorfreude und Aufregung. Zu Hause in Sankt Augustin war alles für den Familienzuwachs vorbereitet. Das Kinderzimmer eingerichtet. „Natürlich“, sagt der 36-Jährige. „Man stellt sich vor, wie es ist, wenn das Baby zu Hause ist.“