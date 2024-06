Nach OGS-Gebühren Sankt Augustin erhöht auch die Kita-Gebühren

Der Ausdruck „nicht vergnügungssteuerpflichtig“, fällt in der Lokalpolitik häufig, wenn es um das Erhöhen von Beiträgen geht. In der Sitzung des Stadtrates von Sankt Augustin kam er unter anderem aus dem Mund von Denis Waldästl, Vorsitzender des Jugendhilfeausschusses (JHA). Der stellte den Änderungsantrag der Ampel-Kooperation zur Kitagebühren-Satzung vor, die ab dem 1. August gelten wird. Im Jugendhilfeausschuss hatte die Kooperation aus SPD, Grünen und FDP beantragt, die Vorlage der Verwaltung noch einmal zu verändern. Im Rat stimmten die Ampelfraktionen nun für die Änderung, die CDU dagegen, Linke und Aufbruch enthielten sich, der Bürgermeister nahm nicht an der Abstimmung teil.