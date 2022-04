Haus stand komplett in Flammen : Etwa 400.000 Euro Schaden nach Fettbrand in Birlinghoven

Die Freiwillige Feuerwehr Sankt Augustin musste am Mittwochabend ein Einfamilienhaus löschen, das komplett in Flammen stand. Foto: Ulrich Felsmann

Update Sankt Augustin Ein Einfamilienhaus in Birlinghoven stand am frühen Mittwochabend in Flammen. Die Feuerwehr vermutet einen Fettbrand als Brandursache. Der Schaden geht in die Hunderttausende.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Jolan Geusen

Am Mittwochabend wurde die Freiwillige Feuerwehr Sankt Augustin gegen 18.30 Uhr wegen eines Küchenbrandes in einem Einfamilienhaus in der Birlinghovener Straße alarmiert. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass sich der Brand bereits auf die gesamte Doppelhaushälfte ausgebreitet hatte und diese im Vollbrand stand, wie Sascha Lienesch, Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr Sankt Augustin, mitteilte. Die Einsatzkräfte begannen sofort mit dem Löscheinsatz, der aufgrund der engen Straße von einer anliegenden Weide aus erfolgte.

Der Bewohner des Hauses im Ortsteil Birlinghoven hatte versucht, einen Fettbrand in der Küche mit Wasser zu löschen, wie die Feuerwehr mitteilte. Das habe eine Fettexplosion ausgelöst, welche zu einer schlagartigen Brandausbreitung im Haus führte. Der Mann sei bei dem Brand nur leicht verletzt worden. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 400.000 Euro.