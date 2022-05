Einsatz in Sankt Augustin : Feuer im REWE in Niederpleis gelöscht

Foto: Freiwillige Feuerwehr Sankt Augustin Die Feuerwehr kontrollierte mit einer Drehleiter, ob sich das Feuer auch auf das Dach ausgebreitet hatte.

Update Niederpleis In Sankt Augustin-Niederpleis standen am späten Mittwochabend mehrere Regale im Supermarkt REWE in Flammen. Die Löscharbeiten sind abgeschlossen. Die Polizei ermittelt.



Am späten Mittwochabend gegen 22.15 Uhr hat Ware im REWE-Supermarkt in Sankt Augustin-Niederpleis in der Schulstraße Feuer gefangen. Durch das Feuer füllte sich der gesamte Verkaufsraum mit Rauch, wie Sascha Lienesch, Pressesprecher der Freiwilligen Feuerwehr Sankt Augustin mitteilte. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.

Wie Lienesch mitteilt, standen mehrere Regale mit Waren in dem Supermarkt in Flammen. Die Einsatzkräfte gingen mit Atemschutzausrüstung in den Markt und konnten das Feuer schnell löschen. Dabei half Ihnen eine Mitarbeiterin, die den Einsatzkräften Zugang zum Gebäude verschaffen konnte. Die Eingangstüre mussten die Feuerwehrleute dennoch gewaltsam öffnen.

Kurz vor dem Notruf war im Supermarkt der Einbruchsalarm ausgelöst worden, wie Lienesch mitteilte. Ob es zwischen den Fällen einen Zusammenhang gibt, muss noch untersucht werden.

Nachdem die Flammen gelöscht waren, startete die Feuerwehr Lüftungsmaßnahmen. Teilweise seien bis zu fünf Hochleistungslüfter gleichzeitig im Einsatz gewesen, teilt die Feuerwehr mit. Mit einer Drehleiter kontrollierte die Freiwillige Feuerwehr noch das Dach des Supermarktes. Bis dorthin hatten sich die Flammen aber nicht ausgebreitet.

Insgesamt waren ungefähr 70 Einsatzkräfte an den Löscharbeiten beteiligt. Neben dem Einsatz beim Waldbrand in Euskirchen am Mittwoch war dies der zweite Großeinsatz der Feuerwehr in der Region.

(ga)