Polizei leitet Ermittlungen ein Feuerwehr löscht Brand in Sankt Augustiner Restaurant

In Sankt Augustin ist die Feuerwehr am Samstagvormittag zu einem Brand in einem Restaurant im Kamillenweg ausgerückt. Nach Informationen vor Ort, gingen die Einsatzkräfte zuerst davon aus, dass bei dem Brand Menschen in Gefahr seien. Der Eigentümer des Gebäudes, in welchem sich das Restaurant befindet, konnte allerdings schnell Entwarnung geben, dass sich keine Menschen in dem Gebäude befänden.