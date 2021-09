Sankt Augustin : Feuerwehr löscht brennenden Dachstuhl

In Hangelar hat ein Dachstuhl gebrannt. Foto: Ulrich Felsmann

Hangelar In Sankt Augustin hat am Sonntag der Dachstuhl eines Einfamilienhauses gebrannt. Die Feuerwehr konnte den Brand zügig löschen.

In Hangelar-Süd hat am Sonntagabend gegen 22.11 Uhr der Dachstuhl eines Einfamilienhauses gebrannt. Wie Sascha Lienesch, Pressesprecher der Freiwilligen Feuerwehr Sankt Augustin, mitteilte, waren Einsatzkräfte der Feuerwehren Hangelar, Niederpleis und Mülldorf bei dem Brand vor Ort. In dem Dachstuhl, der derzeit saniert wird, brannte die Isolation, sodass es zu einer Rauchentwicklung kam.