Erntezeit in Sankt Augustin : Feuerwehr sucht nach alkoholisierter Person im Maisfeld

In Sankt Augustin hat sich eine alkholisierte Person in einem Maisfeld versteckt. Foto: Ulrich Felsmann

Sankt Augustin-Menden In Sankt Augustin haben Feuerwehr und Polizei am Montag nach einer alkoholisierten Person im Maisfeld gesucht. Ein Landwirt hatte ursprünglich seine Ernte einbringen wollen.

Am Montagabend gegen 20.30 Uhr haben Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Sankt Augustin und der Polizei Siegburg ein Maisfeld in Sankt Augustin-Menden durchsucht. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein Landwirt, der seine Felder abernten wollte, am Abend die Polizei verständigt, da sich eine Person in seinem Feld aufhielt.