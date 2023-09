Unfall in Sankt Augustin Autofahrerin fährt Motorradfahrer aus Bonn an

In Sankt Augustin hat eine Autofahrerin aus Lohmar einen 26-jährigen Bonner Motorradfahrer angefahren. Der 26-Jährige sei am Donnerstag gegen 16.15 Uhr mit seinem Motorrad auf der Arnold-Janssen-Straße in Sankt Augustin in Richtung Menden unterwegs gewesen, teilte die Polizei mit.