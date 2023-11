Verfahren gegen Geldauflage eingestellt Frau soll mit Krücke auf Ehemann losgegangen sein

Die Angeklagte gab unter Tränen an, dass sie und ihr damaliger Ehemann damals „in der Scheidung steckten“ und es nach jeder Sitzung bei einer Eheberatung erneut zu Streitigkeiten gekommen war. Ihr Mann sei mehrmals übergriffig geworden, habe sie geschlagen und gewürgt. An dem betreffenden Tag haben die beiden sich ihrer Aussage nach im Wohnzimmer auf zwei Sofas gegenüber gesessen und wieder gestritten. Dann sei sie aufgestanden, wegen eines gebrochenen Fußes an einer Krücke zu ihrem Mann gegangen, habe ihn auf das Bein geschlagen und ihn aufgefordert, „endlich mit den Streitereien aufzuhören.“