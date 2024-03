Polizeieinsatz in Sankt Augustin Autofahrerin schleppt unter Drogeneinfluss anderes Auto ab

Sankt Augustin · In Sankt Augustin stoppte die Polizei am Donnerstagabend eine Autofahrerin, die unter Drogeneinfluss stand. Die Frau schleppte ein weiteres Auto ab, in dem ein stark betrunkener Mann saß.

15.03.2024 , 15:00 Uhr

Die Polizei rückte Donnerstagabend nach Sankt Augustin aus: Eine Autofahrerin unter Cannabiseinfluss schleppte ein Pannenfahrzeug ab, in dem ein betrunkener Mann saß. (Symbolbild) Foto: dpa/Daniel Karmann





Von Chantal Dötsch