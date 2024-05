Freundin in Sankt Augustin geschlagen Mit gebrochenem Nasenbein zum Shopping nach Siegburg

Der Angeklagte war erst wenige Tage zuvor aus dem Gefängnis entlassen worden: Mit einem mutmaßlichen Fall von Gewalt in der Partnerschaft muss sich derzeit die 1. Große Strafkammer am Bonner Landgericht beschäftigen. Zweifache vorsätzliche Körperverletzung, Bedrohung und Sachbeschädigung wirft die Bonner Staatsanwaltschaft dem Angeklagten vor. Der 34-Jährige soll seine langjährige Freundin in deren Wohnung in Sankt Augustin bedroht, beschimpft und geschlagen haben.