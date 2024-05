Säure trat aus Auf dem RSAG-Gelände in Sankt Augustin ist ein Container explodiert

Ein explodierter Container auf dem Gelände des Entsorgungsunternehmens RSAG in Sankt Augustin-Niederpleis hat am Dienstagabend um etwa 18 Uhr für einen Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst gesorgt. Durch die Verpuffung der Explosion sei eine säurehaltige Flüssigkeit aus dem Container ausgetreten, weshalb die herbeigerufenen Einsatzkräfte das Gelände mit Spezialausrüstung betreten mussten, so Dennis Schwellenbach, Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr Sankt Augustin. Wie es zu der Explosion gekommen ist, ist unklar. Ein Angestellter verletzte sich bei der Explosion und begab sich eigenständig in ein Krankenhaus.