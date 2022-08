Naturschutz in Sankt Augustin : Großes Feuchtbiotop am Butterberg geplant

Am Rand des Butterberg-Areals soll das Feuchtbiotop entstehen. Foto: Andreas Fey

Sankt Augustin Der Biologe Andreas Fey, einer der schärfsten Kritiker der Butterberg-Bebauung, will direkt an der Grenze zum Gründerpark ein Feuchtbiotop anlegen. Das soll nicht nur der Artenvielfalt, sondern auch dem Klimaschutz dienen.



Neben dem geplanten Wissenschafts- und Gründerpark soll ein großes Feuchtbiotop entstehen. Das plant Andreas Fey, der Sprecher der „Initiative für naturnahe und schonende Bebauung am Butterberg“, auf einer landwirtschaftlichen Fläche an der Grenze zum Butterberg. Auf 1000 von insgesamt 6000 Quadratmetern plant Fey Wasser- und Seenflächen.

Die Gesamtwasserfläche soll in vier Teilflächen aufgeteilt werden, so Fey. Bei der größten Teilfläche will der Biologe mit einem dynamischen Stillgewässer neue Maßstäbe für Sankt Augustin setzen. „Die Natur braucht Planungssicherheit“, sagt er und verweist auf die Diskussionen um die Bebauung des Butterberg-Areals, die seiner Ansicht nach wenig zielorientiert sind.

Die Planung für den Wissenschafts- und Gründerpark führte in den vergangenen Jahren immer wieder zu heftigen Diskussionen. Die Stadt will auf dem Butterberg zwei Institute des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt ansiedeln. Die dafür geplante Bebauung stieß auf Kritik bei der aus der diesem Anlass gegründeten „Initiative für naturnahe und schonende Bebauung am Butterberg“. Dieser Kritik schlossen sich eine ganze Reihe von Sankt Augustinern an und machten Eingaben im Rahmen der Bürgerbeteiligung.

Dynamik der Artenvielfalt

Einer der wesentlichen Kritikpunkte: Die im Norden des Geländes geplanten Bauten isolierten durch ihre Anordnung den Wissenschafts- und Gründerpark, statt ihn in Natur und Landschaft zu integrieren. In der Reihe der von der Stadt beauftragten Gutachten fehlte den Kritikern eine lokale Klima-Untersuchung. Die Stadt, so die Initiative, gehe bislang von veralteten Daten aus. Geplant waren ein landschaftspflegerischer Begleitplan, eine Artenschutzprüfung, ein Umweltbericht, ein wasserwirtschaftliches Konzept, ein Verkehrsgutachten mit Mobilitätskonzept sowie ein Schallgutachten.

Fey beobachtet eine zunehmende Dynamik der Artenvielfalt – Insekten, Vögel, Amphibien und Reptilien, sieht auch zunehmend Säugetiere wie Feldhase, Fuchs und Dachs. Sie zeigen sich dank der in den vergangenen Jahren entstandenen Wasserflächen und Blühlandschaften des Vertragsnaturschutzes in der Grünen Mitte in Sankt Augustin. „Dieser Prozess ist die Chance, eine einzigartige ökologische halbwegs intakte Landschaft in der Mitte Sankt Augustins zu schaffen“, sagt Fey und fügt hinzu: „Ganz nebenbei leisten die etwa 1000 Quadratmeter Wasserfläche auch noch einen Beitrag zur Luftabkühlung im Stadtgebiet.“