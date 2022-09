Viele Haushalte lange ohne Strom : Großflächiger Stromausfall in Sankt Augustin

Großflächiger Stromausfall in Sankt Augustin

Sankt Augustin Am Donnerstagabend ist in einem Großteil von Sankt Augustin der Strom ausgefallen. Anwohner mussten anderthalb Stunden ohne Elektrizität auskommen.

Viele Haushalte in Sankt Augustin mussten am Donnerstagabend ohne Strom auskommen. Wie Westnetz auf GA-Anfrage bestätigte, ist am Donnerstag um 18:09 Uhr der Strom ausgefallen. Grund dafür war ein Kabelfehler. Die Ursache für den Kabelfehler ist noch unklar, wie eine Sprecherin von Westnetz mitteilte.