Tatverdächtige flohen ohne Beute : Mann verhindert Diebstahl von Zigarettenautomat in Hangelar

In der Nacht zu Dienstag war die Polizei in Hangelar im Einsatz. Foto: Friso Gentsch/Symbol

Hangelar In letzter Minute hat ein Mann am Dienstag in Hangelar den Raub eines Zigarettenautomaten verhindern können. Weil die Tatverdächtigen noch auf der Flucht sind, bittet die Polizei um weitere Hinweise aus der Bevölkerung.



In Hangelar hat ein Mann in der Nacht zu Dienstag mutmaßlich den Raub eines Zigarettenautomaten verhindert. Wie die Polizei angab, hatten drei Unbekannte den Automaten gegen 2 Uhr an der Ecke Eifelstraße/Kohkauler Straße mithilfe eines Audis aus der Verankerung gerissen. Als sie ihn in den Pkw laden wollten, bemerkten sie den Mann, der auf dem Weg zur Arbeit war.

Die Männer stiegen darauf in das Fahrzeug mit ausländischem Kennzeichen und flohen über die B56 in die Richtung Bonn. Die Einsatzkräfte stellten den Automaten dann wenig später sicher.

Wer einen Hinweis zu der Tat abgeben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 02241/5413321 bei der Polizei zu melden.

(ga)