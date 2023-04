Einkaufen in Sankt Augustin Hangelarer Spektakel fällt auch in diesem Jahr aus

Sankt Augustin · Das Hangelarer Spektakel zog vor der Pandemie viele Besucher weit über Sankt Augustin hinaus an. Aber auch in diesem Jahr wird es das Fest am esten Septemberwochenende nicht geben. Wir sagen, warum und was für die Zukunft geplant ist.

05.04.2023, 18:00 Uhr

Auuch in diesem Jahr werden sich hier keine Menschenmassen drängen: Das Hangelarer Spektakel fällt aus. Foto: Scarlet Schmitz





Von Andrea Ziech