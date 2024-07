Ortsvorsteher in Sankt Augustin „Ich finde es schön, wenn ich etwas zurückgeben kann“

Sankt Augustin · Die Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher engagieren sich nah an den Bürgern und setzen sich im Rat für deren Interessen ein. Der GA stellt sie in einer Serie an ihren Lieblingsorten vor. Diesmal mit Wilfried Schwab auf der Kölnstraße in Hangelar.

25.07.2024 , 05:00 Uhr

Wilfried Schwab ist Ortsvorsteher von Hangelar. Foto: Ines Bresler