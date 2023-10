Personalien in Sankt Augustin Neue Ortsvorsteher sind fest verwurzelt und hochengagiert

In Mülldorf tritt die 37-Jährige Angelika Ackermann (SPD) in die Fußstapfen von Heike Borowski, die zum 31. August aus dem Amt ausgeschieden war. Ackermann, die in Aachen aufgewachsen ist, lebt seit sieben Jahren mit ihrem Mann und ihren beiden Söhnen in der Blumensiedlung. Die gelernte Gesundheits- und Krankenpflegerin hat sich in Sankt Augustin bereits im Elternbeirat und Jugendamtselternbeirat sowie in Vereinen und der Kirche engagiert. „Als Ortsvorsteherin möchte ich aktiv dazu beitragen, dass der Stadtteil Mülldorf weiter aufgewertet wird“, schreibt sie in ihrem Kurzporträt. „Ein Schwerpunkt wird die Kinder-, Jugend- und Familienpolitik sein, denn sie sind unsere Zukunft und benötigen in der heutigen Zeit umso mehr Aufmerksamkeit.“