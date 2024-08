Polizei sucht Zeugen Haus in Sankt Augustin mit Eiern und Gemüse beworfen

In der Nacht auf Dienstag ist das Haus eines Seniors in der Hubert-Wallich-Straße in Sankt Augustin-Buisdorf Ziel eines kuriosen Angriffes geworden. Der Mann entdeckte am Dienstagmorgen, dass die Fassade seines Einfamilienhauses sowie die Einfahrt mit Eiern, Tomaten und einem Kürbis beschmutzt worden waren. Das berichtete die Polizei am Mittwoch.