Heiligenhäuschen in Sankt Augustin Katholische Frauen und Handwerksmeister arbeiten zusammen

Das Dach des Heiligenhäuschens war am Jahresanfang noch mit Moos besetzt gewesen, die Hinterseite mit Graffiti besprüht. Zusammen mit sieben Kindern säuberte die Freiwillige Feuerwehr das Häuschen im Frühjahr mit einem Hochdruckreiniger. Der 15-jährige Fabian Könsgen war bei der Aktion dabei: „Es ist schön zu sehen, dass sich die Arbeit ausgezahlt hat.“ Nach der Grundreinigung kamen Maler und Dachdecker und gaben dem Häuschen einen neuen Anstrich und ein neues Dach. „Es gibt jetzt einen kleinen Vorsprung, sodass die Seiten vom Häuschen nicht mehr so stark der Witterung ausgesetzt sind und so schnell dreckig werden“, so Arno Müller.