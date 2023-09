Sankt Augustin: Diplom für kleine Studentinnen und Studenten Kinderuni an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg

Warum nicht einmal in das Universitätsleben hineinschnuppern? Dazu dienen die sogenannten Kinderuniversitäten. Seit 2002 bieten mehr als 50 Universitäten und Fachhochschulen in Deutschland Veranstaltungen an, die Kindern die Wissenschaft einfach und verständlich vermitteln sollen und sie dafür begeistern. Die Hochschule Bonn-Rhein-Sieg ist eine von ihnen und bietet ab September zum neunten Mal eine Kinderuniversität an.