Eigentümer setzt Belohnung aus : Honigdiebe schlagen auf Streuobstwiese in Sankt Augustin zu

Sechs Waben haben Unbekannte aus einem Bienenstock auf der Streuobstwiese in Sankt Augustin-Menden entwendet. Foto: Andreas Fey

Sankt Augustin Die Streuobstwiese in Sankt Augustin Menden war erneut das Ziel von Honigdieben. Unbekannte haben in der Nacht zu Samstag sechs Waben mit je einem Kilogramm Honig entwendet.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Sechs Jahre lang war Ruhe auf der im Sankt Augustiner Stadtteil Menden gelegenen Streuobstwiese von Andreas Fey, nun haben Honigdiebe erneut zugeschlagen. Wie der Diplom-Biologe mitteilte, haben Unbekannte in der Nacht auf Samstag aus den Bienenstöcken von Imkerin Nicole Saturna sechs Waben mit jeweils einem Kilogramm Honig entwendet und vermutlich mit einer Plane abtransportiert.

Fey ertappte die Täter beinahe auf frischer Tat. Als er am Freitagabend gegen 23 Uhr an seiner Wiese vorbeiging, hörte er, wie auf dem Gelände eilig eine Plane zusammengerollt wurde. Er alarmierte die Polizei und leuchtete das anderthalb Hektar große Areal mit seiner Handyleuchte aus, während ein zufällig vorbeikommender Passant am Eingang stehen blieb. Zusammen mit den Polizeibeamten durchsuchte er anschließend den inneren Bereich des Biotops, wo fünf der insgesamt zehn Bienenstöcke stehen. Ohne Erfolg.

Nachdem die Polizei weg war, habe er die restlichen im Eingangsbereich stehenden Stöcke in Augenschein genommen, so Fey. Dort entdeckte er die Hälfte einer großen Schere, mit der die Diebe vermutlich die Honigwaben im Stock abgestemmt haben. „Die Art und Weise wie der Dieb die Kisten durchsortierte, lässt auf einen Profi schließen“, sagt Imkerin Nicole Saturna. Ihre Bienen seien am Samstagmorgen sehr angriffslustig gewesen.

Fey brachte den Honigdiebstahl zur Anzeige und kündigte an, die Überwachungskameras wieder zu aktivieren. Die hatte vor sechs Jahren in der Halloweennacht einen Honigdieb aufgezeichnet. Für Hinweise, die zur Ergreifung der Täter oder des Täters führt, setzt der Biotop-Besitzer eine Belohnung von 250 Euro aus. Hinweise nimmt die Polizeidienststelle in Sankt Augustin unter 02241/5413321 entgegen.

(otn)