Hotel in Sankt Augustin „Regina ist wieder da“

In den letzten Jahren wurde das Regina komplett saniert und renoviert. Insbesondere die Eingangshalle wurde neu gestaltet, hier ist nur der alte Tresen stehen geblieben. Fertig ist das Regina aber noch nicht. Darauf weist der Werkzeugkasten an der Rezeption hin, ebenso wie die Herren in Overalls, die mit Bohrmaschinen die Hotelflure ablaufen und das Malervlies am Eingang zum Restaurantbereich. Gerade habe es oberste Priorität, das Restaurant einsatzfähig zu machen, sagt Schäfer. Es sei der letzte Schritt auf dem Weg, das Regina endlich offiziell zu eröffnen.