Sankt Augustin : Polizei löst illegalen Rave in der Siegaue auf

Polizei löst illegalen Rave in der Siegaue auf

Update Sankt Augustin Am Wochenende feierten ungefähr 200 Menschen bei einem illegalen Rave im Naturschutzgebiet der Siegauen in Sankt Augustin. Die Polizei löste die Veranstaltung auf und identifizierte mehrere Verdächtige.

Die Polizei hat am Sonntagabend einen illegalen Rave im Naturschutzgebiet der Siegauen in Sankt Augustin aufgelöst. Rund 200 Menschen feierten unterhalb der Autobahn 59 eine nicht angemeldete Party, von den Veranstaltern wurde Eintritt erhoben, teilte die Polizei am Montag mit. Es waren Licht- und Musikanlagen aufgebaut, wie zivile Polizeibeamten ermittelten.