Sankt Augustin : Polizei löst illegalen Rave in der Siegaue auf

Update Sankt Augustin Am Wochenende feierten ungefähr 200 Menschen bei einem illegalen Rave im Naturschutzgebiet der Siegauen in Sankt Augustin. Die Polizei löste die Veranstaltung auf und identifizierte mehrere Verdächtige, die nicht nur aus der Region stammen.

Die Tatverdächtigen, die am Wochenende eine illegale Rave-Party im Naturschutzgebiet bei Menden veranstalteten, kommen aus Bonn, Duisburg, Mönchengladbach, Brühl und Niederkassel. Das teilte die Kreispolizeitbehörde auf GA-Anfrage mit. Sie korrigierte auch den Zeitpunkt der Party, an der rund 200 junge Menschen teilgenommen hatten. Sie fand am Samstag, und nicht wie zunächst angegeben am Sonntag statt. Anwohner aus Menden hatten dem GA berichtet, dass die Musik am Samstag zu hören gewesen sei.