Neuer Schwung in Sankt Augustin Der neue Edeka im Huma eröffnet am im Juni

Fast ein Jahr ist es her, dass der Real-Markt im Einkaufszentrum Huma seinen letzten Verkaufstag hatte: Am 17. Juni 2022 gingen die letzten Artikel über das Kassenband, ehe der gesamte Innenausbau des Supermarktes inklusive Rollsteig ausgebaut wurde. Die letzten Restposten sind sogar verschenkt worden. Nach rund einem Jahr Leerstand kommt nun die hoffnungsvolle Nachricht: „Edeka Breil eröffnet am 21. Juni ihr neues E-Center im Huma”, kündigt Kerstin Holla an, die Pressesprecherin von Edeka Rhein-Ruhr. In rund vier Wochen schließe die Kaufmannsfamilie Breil die Umbauarbeiten ab.