Kneipensterben in Sankt Augustin In Menden geht eine Kneipenära zu Ende

Die wilden Zeiten sind vorbei. Die Ära der Schankwirtschaft neigt sich in Menden einem langsamen Ende zu: 36 Kneipen hat es laut Karl Heinz Baumanns von der Altstadtgemeinschaft Menden in ihrer Blütezeit der 60er bis 80er Jahre gegeben. Viele hatten auch einen Tanzsaal oder eine Kegelbahn. Damals seien alle Betriebe gut gelaufen. „Gemeinsam mit vielen Alteingesessenen habe ich versucht, die Namen der alten Gaststätten zusammenzutragen, aber wir kommen insgesamt nur auf 22”, erzählt Ortsvorsteherin Gudrun Burk. Dabei sei es durchaus denkbar, dass es noch mehr Schänken gegeben habe, die inoffiziell in den Kellern der Wohnhäuser in Betrieb waren.