Stadt der Hitzerekorde : Initiative fordert mikroklimatische Untersuchung in Sankt Augustin

Sankt Augustin In Sankt Augustin ist es meist ein wenig heißer als anderswo. Die Initiative für die naturnahe und schonende Bebauung des Butterbergs fürchtet, dass es durch den geplanten Wissenschaftspark in der Stadtmitte noch heißer werden könnte.

Im Zentrum von Sankt Augustin ist es heißer als an anderen Orten in Nordrhein-Westfalen. Das legen zumindest die Hitzerekorde nahe, die der Deutsche Wetterdienst regelmäßig in der Stadtmitte misst. Zuletzt zeigte das Thermometer am Montag, 18. Juli, nachmittags mit 37 Grad den landesweit höchsten Wert an, wie der WDR berichtete.