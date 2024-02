Versuchter Raub in Sankt Augustin Jugendliche werden angegriffen und flüchten vor „schussartigen Geräuschen“

Die drei Jugendlichen waren am besagten Abend gegen 22.45 Uhr zur Bahnhaltestelle Sankt-Augustin-Mülldorf unterwegs, als sie an der Ecke Dietrich-Bonhoeffer-Straße/Am Lindenhof von zwei bislang unbekannten Männern angegriffen wurden. Die Jugendlichen liefen nach eigenen Angaben in getrennte Richtungen davon und gaben der Polizei später an, „schussartige Geräusche“ gehört zu haben. Entsprechende Spuren oder Hinweise darauf sind bislang nicht gefunden worden, so die Polizei.