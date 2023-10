Reisegruppe aus Sankt Augustin Jugendliche nach Israel-Reise sicher in Frankfurt gelandet

Sankt Augustin/Amman · Sechs junge Reisende und ihre Betreuerin sind nach Tagen in Sorge am Donnerstagabend in Frankfurt gelandet. Der andere Teil der Reisegruppe macht sich erst am Sonntag von Amman aus auf den Weg nach Hause.

13.10.2023, 13:00 Uhr

Gregor Schröder vergangene Woche mit der vollständigen Reisegruppe beim Besuch des Caritas Baby Hospitals in Bethlehem. Foto: JugendInterKult e.V.

Von Ines Bresler

