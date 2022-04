Gewalt in Sankt Augustin : Jugendliche schlagen 18-jährigen Troisdorfer zusammen

Gewalt in Sankt Augustin

Sankt Augustin Eine Gruppe Jugendlicher hat am Wochenende einen 18-Jährigen auf der Fußgängerbrücke der Haltestelle Sankt Augustin-Zentrum zusammengeschlagen. Als er am Boden lag traten sie weiter auf ihn ein. Die Polizei stellte drei Tatverdächtige.

Auf der Fußgängerbrücke, die über die Bahngleise an der Haltestelle Sankt Augustin-Zentrum führt, wurde in der Nacht zu Samstag ein Troisdorfer zusammengeschlagen. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.