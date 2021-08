Zentrale Anlaufstelle für Notfälle : Kinderärztliche Notfallpraxis in Sankt Augustin verkürzt ihre Öffnungszeiten

Die Notfallpraxis liegt unmittelbar an der Kinderklinik in Sankt Augustin. Foto: Benjamin Westhoff

Rhein-Sieg-Kreis Seit Beginn der Corona-Pandemie haben die diensthabenden Kinderärzte in der in Sankt Augustin angesiedelten Notfallpraxis weniger zu tun. In den kommenden vier Monaten öffnet diese deswegen später und schließt früher.

Seit 2002 haben die niedergelassenen Kinderärzte im Rhein-Sieg-Kreis außerhalb ihrer Praxiszeiten neben der Asklepios-Kinderklinik in Sankt Augustin eine zentrale Anlaufstelle: In den Abendstunden, an Wochenende und Feiertagen sind die diensthabenden Mediziner dann nicht in ihrer Praxis, sondern in den Räumen der an der Anrold-Janssen-Straße 29 eingerichteten Notdienstpraxis anzutreffen. Ab dem 1. September verkürzt die nun ihre Öffnungszeiten. Wie die zuständige Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein (KVNO) auf Nachfrage mitteilte, reagiert sie so auf zuletzt nachlassenden Zulauf.

Seit Beginn der Corona-Pandemie sei die Inanspruchnahme des Notdienstes in der Region deutlich gesunken, erklärte Christopher Schneider, stellvertretender Pressesprecher der KVNO. „Dieser Trend war in den letzten Monaten grundsätzlich in ganz Nordrhein im ambulanten Notdienst erkennbar, er ist also kein ausschließlich kinderärztliches Phänomen“, sagte er. Die geänderten Öffnungszeiten gelten demnach zunächst nur für die nächsten vier Monate.

Neue Bewertung Anfang 2022

„Wir werden zusammen mit den Ärzten vor Ort Anfang 2022 die Situation dann neu bewerten“, so Schneider. Ab Mittwoch, 1. September, ist der ambulante Notdienst für Kinder und Jugendliche vorerst aber täglich nur noch bis 21 Uhr und nicht mehr bis 23 Uhr zu erreichen. Mittwochs- und freitagsnachmittags sowie am Wochenende öffnet die Notdienstpraxis künftig später als sonst: mittwochs und freitags erst ab 15 Uhr statt wie bisher zwischen 13 und 14 Uhr und samstags, sonntags sowie an Feiertagen, Rosenmontag, Heiligabend und Silvester zwei Stunden später ab 9 Uhr. Montags, dienstags und donnerstags ist sie ab 19 Uhr zu erreichen. Die Veränderungen gelten zunächst bis zum 9. Januar 2022.

„Wichtig ist, die Praxis bleibt ja weiterhin täglich geöffnet und kann ohne Voranmeldung aufgesucht werden“, sagte Christopher Schneider. Außerhalb der Öffnungszeiten stünden die Kinderärzte dem allgemeinen Notdienst weiterhin konsiliarisch auf Abruf zur Verfügung und könnten bei Bedarf die diensthabenden Haus- oder Fachärzte in speziell pädiatrischen Fragen unterstützen. In schwerwiegenden Notfällen sei zudem auch die Ambulanz der Kinderklinik eine Anlaufstelle.