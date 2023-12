Grundschule Am Pleiser Wald So haben sich die Kinder bei der Stadt für ihre Kletterspinne eingesetzt

Am 13. Mai 2022 habe der Bürgermeister in einen Brief geschrieben, dass die Kletterspinne wieder aufgebaut werden solle. „Aber dann hat es ewig lang gedauert, bis etwas passiert ist“, so Helen und Sophia. Doch nach den Sommerferien 2023 habe plötzlich ein Bauzaun auf dem Schulhof gestanden. Am 14. September sei ein großer Kran angefahren. „Ganz langsam hat er die schlaffe Kletterspinne hochgezogen. Ein paar Bauarbeiter haben sie festgehalten und die Stangen in die Löcher gesteckt“, berichten die Viertklässlerinnen. Als die Kletterspinne stand, haben die Kinder gejubelt und geklatscht. Eine Woche später seien die Gummiplatten als Unterlage geliefert und verlegt worden. Am 23. Oktober durften die Kinder zum ersten Mal wieder klettern. „Die Kletterspinne war sofort überfüllt. Es ist soooo toll!“, schreiben Helen und Sophia.