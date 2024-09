Asylsuchende und Flüchtlinge in Sankt Augustin Stadt kommt bei der Unterbringung von Wohnungslosen an ihre Grenzen

Die Unterbringungssituation Wohnungsloser in Sankt Augustin hat sich immer noch nicht entspannt. Das geht aus dem Jahresbericht von Sankt Augustins Sozialdezernent Martin Eßer an den Sozialausschuss hervor, der am Mittwoch, 4. September tagt. Der Unterbringungsbedarf von Geflüchteten aus der Ukraine bestehe weiterhin. „Besonders hervorzuheben ist hier die erhöhte Fluktuation dieses Personenkreises“, so der Dezernent. „Auszüge werden häufig mit einem Mietvertragsabschluss sowohl innerhalb als auch außerhalb von Sankt Augustin als auch mit der Rückkehr ins Heimatland begründet.“